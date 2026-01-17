Giresun Emniyet Müdürlüğü Umuma Açık Alanlarda Sıkı Denetim Sürdürüyor

Ferhat Akbaş’ın katılımıyla geniş çaplı uygulama

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kamu düzeni ve toplum sağlığını koruma amacıyla umuma açık alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Giresun İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş’ın bizzat katılımıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve Piraziz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen uygulamalarda oyun salonları, sahil bandı, meydanlar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar denetimden geçirildi.

Uygulamalarda yasaklı madde, alkol ve sigara kullanımına yönelik kontroller titizlikle yapıldı. Özellikle gençlerin ve çocukların yoğun bulunduğu mekanlara ağırlık verilerek, mevzuata aykırı davranışlar hassasiyetle incelendi.

Kurallara uymadığı tespit edilen kişi ve işletmelere gerekli uyarılar yapıldı; mevzuata aykırı durumlar hakkında idari işlem uygulandı. Ekipler, halkın huzur ve güvenliğini tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğa karşı sahada aktif görev aldı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda vakit geçirebilmesi için denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Denetimlerin caydırıcılığının artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

