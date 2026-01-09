Ağrı’da 5 Aranan Şüpheli Yakalandı, Cezaevine Teslim Edildi

Ağrı’da 5 Aranan Şüpheli Yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 5 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyon Detayları

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri il genelinde yürüttükleri etkin çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

kasten yaralama suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.U.

kasten öldürme suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.

çok sayıda suçtan aranma kaydı bulunan M.U. ve S.U.

infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç.

Yakalanan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AĞRI’DA ARANAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI