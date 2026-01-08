Beylikdüzü'nde Nefes Kesen Operasyon: 88 Kilo Eroin Ele Geçirildi
Operasyon ve gözaltı detayları
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, satışa hazır yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
7 Aralık'ta gelen ihbar üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirtilen 34 KNŞ 933 plakalı araç takibe alındı.
Ekipler aracı Beylikdüzü Adnan Kahvesi Mahallesi Eylül Sokak'ta kıstırarak durdurdu. Baskında araç sürücüsü Zagros J.C. yakalandı.
Aramalarda aracın bagajında, 2 çuval içinde 132 parça halinde preslenmiş, toplam 88 kilo eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen Zagros J.C., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.
