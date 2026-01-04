DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.925.750,75 -1,02%

Polatlı'da boya katkı maddesi zehirlenmesi: 3 tarım işçisi ve bir bebeğin durumu ağır

Polatlı Yenimahalle'de boya katkı maddesi nedeniyle zehirlenme şüphesi: 3 tarım işçisi ve bir bebeğin durumu ağır, AFAD KBRN ekipleri inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:11
Polatlı'da boya katkı maddesi zehirlenmesi: 3 tarım işçisi ve bir bebeğin durumu ağır

Polatlı'da boya katkı maddesi zehirlenmesi: 3 tarım işçisi ve bir bebeğin durumu ağır

Ankara - Yenimahalle, Ermiş Sokak

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, kaldıkları evde boya-badana yapmak isteyen kişilerin kullandığı boya içerisine eklenen katkı maddesinden zehirlendikleri şüphesiyle 3 tarım işçisi ile evde bulunan bir bebek bayıldı.

İddialara göre olay, Yenimahalle'deki Ermiş Sokak adresinde meydana geldi. Bayılan işçileri ve bebeği şans eseri fark eden bir komşunun ihbarı üzerine 112 acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, tedavi edilmek üzere Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Yetkililer, boya katkı maddesinden kaynaklandığı değerlendirilen zehirlenme vakasında söz konusu kişilerin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları ise olayla ilgili inceleme başlattı.

OLAYIN YAŞANDIĞI EV

OLAYIN YAŞANDIĞI EV

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozcaada Açıklarında 'QENDIL' Boş Ham Petrol Tankeri Karaya Oturdu
2
Polatlı'da boya katkı maddesi şüphesi: Hastanelik sayısı 8'e yükseldi
3
Van-Çatak yolunda 5. gün: Geçişler sadece acil ve öncelikli araçlara açık
4
Avcılar'da Takla Atan Otomobil E-5'e Daldı — O Anlar Kamerada
5
Gaziosmanpaşa'da Lodos Çatıyı Uçurdu: 2 Otomobil Hasar Gördü
6
İzmir Konak'ta 'Silahla Yağma' Zanlısı 24 Yıl 22 Günle Yakalandı
7
ABD’nin Maduro operasyonu: Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da protesto

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları