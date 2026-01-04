Polatlı'da boya katkı maddesi zehirlenmesi: 3 tarım işçisi ve bir bebeğin durumu ağır

Ankara - Yenimahalle, Ermiş Sokak

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, kaldıkları evde boya-badana yapmak isteyen kişilerin kullandığı boya içerisine eklenen katkı maddesinden zehirlendikleri şüphesiyle 3 tarım işçisi ile evde bulunan bir bebek bayıldı.

İddialara göre olay, Yenimahalle'deki Ermiş Sokak adresinde meydana geldi. Bayılan işçileri ve bebeği şans eseri fark eden bir komşunun ihbarı üzerine 112 acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, tedavi edilmek üzere Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Yetkililer, boya katkı maddesinden kaynaklandığı değerlendirilen zehirlenme vakasında söz konusu kişilerin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları ise olayla ilgili inceleme başlattı.

