Erdek'te 8 Gündür Kayıp Elif Kumal İçin Aramalar Sürüyor

Erdek'te 8 gündür kayıp: Elif Kumal için aramalar sürüyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal için başlatılan arama çalışmaları sekizinci günde de aralıksız devam ediyor.

Olayın seyri

Kapıdağ Yarımadası'nda, Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık tarihinde erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapan Elif Kumal'ın, yaşanan tartışmanın ardından kendi aracıyla bölgeden ayrıldığı ve sonradan kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

Arama çalışmaları nasıl yürütülüyor?

Jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerinden oluşan toplam 414 personel, 41 araç ve 11 dron ile Kapıdağ'ın zorlu arazisinde hem yaya hem araçlı taramalar yapılıyor. Patika yollar, orman içleri ve riskli noktalar tek tek kontrol ediliyor.

Ekipler; tavuk çiftlikleri, depolar, sazlık alanlar, dere yatakları ve ulaşılması güç birçok noktada detaylı inceleme gerçekleştiriyor. Jandarma dalgıçları gölette dalış yaparak olası izleri arıyor. Çalışmalarda termal sonar cihazları, iz takip köpekleri ve dron destekli taramalar aktif şekilde kullanılıyor. Bölgeyi iyi bilen off-road ekipleri de aramalara katkı veriyor.

Olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalar genişletilerek Edincik, Tatlısu, Ormanlı ve Ballıpınar mahallelerinin üst kesimlerine de ekipler sevk edildi. Fırtınanın etkili olduğu bölgede tüm ihtimaller dikkate alınarak titiz arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Saha ekiplerinden açıklama

GÖNDAK Arama Kurtarma ekibinden Kadir Akbulut, şu ifadeleri kullandı: "Bugün arama çalışmalarının sekizinci günü. Arama faaliyetlerimiz hâlâ devam ediyor. Bugün özellikle ormanlık alan içerisinde, ulaşılabilen tüm bölgeler detaylı şekilde tarandı. Ulaşılması zor olan, ince ve riskli noktalara kadar girilmeye çalışılıyor. Arama çalışmaları aralıksız sürüyor ancak şu ana kadar maalesef herhangi bir ize ulaşılamadı. Buna rağmen çalışmalarımızı bırakmadan, bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Jandarma ekiplerimiz, polis ekiplerimiz ve bizler sivil toplum kuruluşları olarak sahadayız. Çok sayıda ekip görev alıyor; beş yüz ila altı yüz kişiye yakın bir katılımla arama çalışmaları yürütülüyor. Maalesef şu ana kadar yetmediğimiz ya da gözden kaçırdığımız bir iz bulunamadı. Ancak ne yapmamız gerekiyorsa yaparak, aramalara kararlılıkla devam ediyoruz".

Yetkililer, Elif Kumal'a ulaşılıncaya kadar arama çalışmalarının kesintisiz süreceğini bildirdi.

