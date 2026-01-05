Osmaniye'de Mandalina Yüklü Kamyonette Yangın Söndürüldü

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde mandalina yüklü bir kamyonette gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Yangın, gece saatlerinde Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AKN 41 plakalı mandalina yüklü kamyonetin motor bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Osmaniye’de mandalina yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü