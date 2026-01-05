DOLAR
Osmaniye'de Mandalina Yüklü Kamyonette Yangın Söndürüldü

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde mandalina yüklü 27 AKN 41 plakalı kamyonette çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; yaralanma yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 07:23
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 07:23
Osmaniye'de Mandalina Yüklü Kamyonette Yangın Söndürüldü

Osmaniye'de Mandalina Yüklü Kamyonette Yangın Söndürüldü

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde mandalina yüklü bir kamyonette gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Yangın, gece saatlerinde Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AKN 41 plakalı mandalina yüklü kamyonetin motor bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Osmaniye’de mandalina yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye’de mandalina yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

