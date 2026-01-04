DOLAR
Ankara Güdül'de Gizemli Cisim: 8 Kasım 2025'te İki Arkadaşın UFO Kaydı

Adalıkuzu Köyü'nde Okan Kılıç ve Orhan Öztürk, 8 Kasım 2025 akşamı sarı ışıklı ve düzenli hareket eden bir cismi cep telefonuyla görüntüledi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:12
Ankara Güdül'de gizemli cisim: İki arkadaşın 8 Kasım 2025 kaydı

Ankara Güdül'de gizemli cisim: İki arkadaşın 8 Kasım 2025 kaydı

Ankara’nın Güdül ilçesine bağlı Adalıkuzu Köyü sakinleri Okan Kılıç ve arkadaşı Orhan Öztürk, 8 Kasım 2025 akşamı gökyüzünde sarı renkte ve düzenli şekilde ilerleyen ışıklar gördüklerini belirtti. Kılıç, cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerdeki cismin uydu ya da dron olmadığını savundu.

Okan Kılıç’ın gözlemi

Okan Kılıç, olay anını anlatarak, "Bu gördüğüm cismin UFO olduğunu düşünüyorum" dedi. Kılıç, saat 21.00 civarında karşıdaki dağın üstünden başlayan sarı ışıkları dürbünle izlediklerini, ardından cep telefonu kamerasıyla kayda geçtiğini ifade etti. Kılıç, gözlemde cismin üzerinde 8-9 adet ışık olduğunu ve tahmini çapının 100 metre civarında olduğunu belirtti. Ayrıca, görüntülediği cismin "Starlink, uydu ya da herhangi bir İHA, SİHA değildi" ifadesini kullandı.

Orhan Öztürk’ün anlatımı

Orhan Öztürk de gözlemlerini aktardı: "Gördüğüm cisim dron, uçak veya Starlink değildi, muhtemelen UFO’ydu" dedi. Öztürk, bölgede önce küçük boyutlu uçan cisimlerin yukarı aşağı hareket ettiğini, daha sonra daha büyük bir cismin ortaya çıktığını ve bu küçük cisimlerin ona doğru gidip gelerek ışıklarını söndürdüğünü söyledi. Küçük cisimlerin yaklaşık 2 saat boyunca gözlemlendiğini belirtti ve benzer gözlemleri zaman zaman yaptıklarını ifade etti.

Ufoloji araştırmacısından değerlendirme

Sosyal medya içerik üreticisi ve araştırmacı Coşkun Deniz, gözlemi değerlendirdi: "25 yıldır Ufoloji alanında araştırmalarım var. Fakat bugüne kadar hiç bu kadar net bir görüntüye rastlamadım." Deniz, cismin hareketlerini fizik kurallarına aykırı bulduğunu, dolunay yansıması sayesinde yüzey detaylarının ortaya çıktığını ve teknolojik olarak bilinenlerin ötesinde izler taşıdığını söyledi. Deniz, dünya UFO literatüründeki ortalama çapın 15 metre civarında olduğunu, cep telefonunun yakınlaştırma kapasitesine göre ekranı doldurabilmesi için cismin yaklaşık 50 metrenin üzerinde çapa sahip olması gerektiğini vurguladı ve ekledi: "Eğer cisim 15-20 metre çapın üstündeyse bu cisme UFO değil, bir ana gemi diyebilirim."

Görüntüler, Kılıç tarafından cep telefonuyla kaydedildi; tanıklar ve araştırmacılar, kayıttaki cismin doğasına ilişkin şüphelerini koruyor.

ANKARA'NIN GÜDÜL İLÇESİNDE İKİ ARKADAŞ, GÖKYÜZÜNDE GİZEMLİ BİR CİSİM...

ANKARA'NIN GÜDÜL İLÇESİNDE İKİ ARKADAŞ, GÖKYÜZÜNDE GİZEMLİ BİR CİSİM GÖRÜNTÜLEDİ.

ANKARA'NIN GÜDÜL İLÇESİNDE İKİ ARKADAŞ, GÖKYÜZÜNDE GİZEMLİ BİR CİSİM...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

