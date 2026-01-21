Ağrı'da Kar Engeli Aşıldı: Köylerde Rahatsızlanan Hastalara Ekipler Seferber

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar nedeniyle yollar kapanan köylerde rahatsızlanan 3 hasta için ekipler seferber oldu; hastalar Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eleşkirt’te kapalı köy yollarında acil müdahale

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ardından, yolları kapanan köylerde rahatsızlanan hastalar için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre Aşağı Kopuz, Toprakkale ve Çetinsu köylerinde yaşayan 3 kişi aniden fenalaştı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı bildirim üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi ile Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri yönlendirildi.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için iş makineleriyle yoğun çalışma başlattı. Zorlu kış koşullarına rağmen yolların açılmasıyla Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri köylere ulaşarak hastalara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin ardından 3 hasta, ambulanslarla sevk edildikleri Eleşkirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşerolumsuz, hava koşullarına rağmen sağlık ekiplerinin görev başında olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz büyük bir fedakârlıkla sahada çalışmalarını sürdürüyor. En zor şartlarda dahi hastalarımıza ulaşmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.

