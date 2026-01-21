Muğla otogarlarında 2 bin 520 bıçak ve 30’dan fazla ruhsatsız silah ele geçirildi

Muğla otogarlarında 2025'ten bu yana X-ray aramalarında 2 bin 520 kesici alet ve 30'dan fazla ruhsatsız silah tespit edilip Emniyet birimlerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:43
Zabıta ve özel güvenlik ekipleri X-ray ile sürekli denetimde

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki il genelindeki otogarlarda, 2025 yılından bu yana yürütülen aramalarda 2 bin 520 kesici alet ve 30’dan fazla ruhsatsız ateşli silah tespit edilerek Emniyet birimlerine teslim edildi.

Büyükşehir bünyesinde görev yapan zabıta ve özel güvenlik ekipleri, şehirlerarası otogar girişlerinde yolcu ve valizlerde X-ray cihazları ve benzeri araçlarla düzenli arama yapıyor. Aramalar sırasında ele geçirilen kesici, delici ve ruhsatsız ateşli silahlar kayıt altına alınarak yetkili birimlere bildiriliyor ve teslim ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Ahmet Şan konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: Muğla Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren terminallerimizde 5188 sayılı kanuna göre özel güvenlik olarak görev yapmaktayız. Terminallerimizde bulunan X-ray cihazlarından geçen yolcuların üzerlerinde ve çantalarında yapmış olduğumuz aramalarda 2025 yılından bu yana 2 bin 520 kesici alet ve 30’un üzerinde silah tespit ettik. Tespit etmiş olduğumuz silahları Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu kanun uygulaması üzerinden emniyet birimlerine bildirip onlara teslim ediyoruz. Diğer tespit etmiş olduğumuz kesici aletleri de emniyet birimlerimizle beraber imha ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın önderliğinde terminallerimizde zabıta ve güvenlik hizmetleri olarak 7/24 görevdeyiz.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise otogarların her gün binlerce vatandaş tarafından kullanılan, kentin en önemli kamusal alanlarından biri olduğunu belirterek, yapılan denetimlerin sadece kontrol değil, aynı zamanda toplumsal huzur ve can güvenliğini korumaya yönelik önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

