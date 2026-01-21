Sultanbeyli'de 5 Katlı Binada Yangın: 12 Kişi Kurtarıldı

Sultanbeyli'de 5 katlı binada yangın

Olay, Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi İlker Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kurtarma çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan 12 vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Sağlık durumu ve müdahale

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ilk müdahaleler olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı; bazıları ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİR BİNANIN 3’ÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGINDA BİNADA MAHSUR KALAN 12 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILIRKEN, DUMANDAN ETKİLENEN BAZI VATANDAŞLAR İSE HASTANEYE KALDIRILDI.