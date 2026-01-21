Sultanbeyli'de 5 Katlı Binada Yangın: 12 Kişi Kurtarıldı

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangında 12 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı; dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:06
Sultanbeyli'de 5 Katlı Binada Yangın: 12 Kişi Kurtarıldı

Sultanbeyli'de 5 katlı binada yangın

Olay, Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi İlker Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kurtarma çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan 12 vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Sağlık durumu ve müdahale

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ilk müdahaleler olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı; bazıları ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİR BİNANIN 3’ÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGINDA BİNADA MAHSUR KALAN 12 KİŞİ...

SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİR BİNANIN 3’ÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGINDA BİNADA MAHSUR KALAN 12 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILIRKEN, DUMANDAN ETKİLENEN BAZI VATANDAŞLAR İSE HASTANEYE KALDIRILDI.

SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİR BİNANIN 3’ÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGINDA BİNADA MAHSUR KALAN 12 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'de 5 Katlı Binada Yangın: 12 Kişi Kurtarıldı
2
Gaziantep’te Jandarma Uygulaması: 254 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Furkan Apartmanı davasında Tofaş Fiat bayisi döneminde 'kolon kesilmesi' iddiası
4
Afyonkarahisar Şuhut'ta Kursun Odunluk Deposunda Yangın Paniğe Neden Oldu
5
Sivas'ta Kangal'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı
6
Adana'da lüks villada aile faciası: Babadan eşine son mesaj
7
Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 organizatör tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları