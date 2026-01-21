Nevşehir'de Bahçeye Giren Kurtları Çaydanlıkla Kovan Vatandaş

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bahçesine giren iki kurdu gören İsmail Karaman, çaydanlıktaki sıcak suyla kurtları kovaladı; anlar güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:43
Acıgöl Yukarı Mahalle'de güvenlik kamerası anları kaydetti

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Yukarı Mahalle'de hayvancılıkla uğraşan İsmail Karaman, evinin çevresine kurdurduğu güvenlik kamerasını kontrol ederken bahçesinde dolaşan iki kurdu fark etti.

Ev ve hayvanlarına zarar gelebileceğinden endişelenen Karaman, o sırada çay içiyor olduğu için eline aldığı çaydanlıktaki sıcak suyla dışarı çıktı. Bahçeye doğru koştuğunda kurtlar kısa sürede kaçarak gözden kayboldu.

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İsmail Karaman yaşadıklarını şöyle anlattı: "Akşam evde çay içiyordum. Güvenlik kamerasına baktığımda iki kurdun evin önünde dolaştığını gördüm. Çaydanlıktaki sıcak suyu alarak dışarı çıktım. Beni görünce kurtlar kaçtı. İlçemizdeki vatandaşlarımız dikkatli olsun. Kurtlar artık şehir içinde dolaşmaya başladı".

Karaman'ın uyarısı, bölge halkının ve hayvancılıkla uğraşanların tedbirli olması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

