Nevşehir'de Bahçeye Giren Kurtları Çaydanlıkla Kovan Vatandaş

Acıgöl Yukarı Mahalle'de güvenlik kamerası anları kaydetti

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Yukarı Mahalle'de hayvancılıkla uğraşan İsmail Karaman, evinin çevresine kurdurduğu güvenlik kamerasını kontrol ederken bahçesinde dolaşan iki kurdu fark etti.

Ev ve hayvanlarına zarar gelebileceğinden endişelenen Karaman, o sırada çay içiyor olduğu için eline aldığı çaydanlıktaki sıcak suyla dışarı çıktı. Bahçeye doğru koştuğunda kurtlar kısa sürede kaçarak gözden kayboldu.

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İsmail Karaman yaşadıklarını şöyle anlattı: "Akşam evde çay içiyordum. Güvenlik kamerasına baktığımda iki kurdun evin önünde dolaştığını gördüm. Çaydanlıktaki sıcak suyu alarak dışarı çıktım. Beni görünce kurtlar kaçtı. İlçemizdeki vatandaşlarımız dikkatli olsun. Kurtlar artık şehir içinde dolaşmaya başladı".

Karaman'ın uyarısı, bölge halkının ve hayvancılıkla uğraşanların tedbirli olması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

NEVŞEHİR’İN ACIGÖL İLÇESİNDE BAHÇESİNE GİREN KURTLARI GÜVENLİK KAMERASINDAN FARK EDEN BİR VATANDAŞ, ELİNE ALDIĞI ÇAYDANLIKTAKİ SICAK SUYLA KURTLARI UZAKLAŞTIRDI.