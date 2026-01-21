Gaziantep’te Jandarma Uygulaması: 254 Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep’te jandarma uygulamasında 7 bin 455 kişi ve 6 bin 640 araç kontrol edildi; 254 aranan şahıs yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:07
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Denetim ve yakalamalar

Son bir haftada 14 metruk bina, 23 park, 107 sokak ve 81 iş yeri denetlendi. Toplam 7 bin 455 şahıs ve 6 bin 640 araç kontrol edildi; denetimlerde 254 aranan şahıs yakalandı, 87 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca 356 araca idari yaptırım uygulanırken 25 araç trafikten men edildi.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda 1 kilo 924 gram esrar, 67 gram metamfetamin ve 3 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

