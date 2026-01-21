Afyonkarahisar Şuhut'ta Kursun Odunluk Deposunda Yangın Paniğe Neden Oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir kursun odunluk deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı; çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:04
Vatandaşların ihbarı üzerine hızlı müdahale

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, köyde bulunan bir kursun odunluk deposunda çıkan yangın çevredekilerde paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, odunluk deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

