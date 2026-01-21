Afyonkarahisar Şuhut'ta Kursun Odunluk Deposunda Yangın Paniğe Neden Oldu

Vatandaşların ihbarı üzerine hızlı müdahale

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, köyde bulunan bir kursun odunluk deposunda çıkan yangın çevredekilerde paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, odunluk deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

