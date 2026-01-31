Ağrı’da Tipide Mahsur Kalan 2 Kişi Ekiplerce Kurtarıldı

Kağızman-Ağrı karayolunda başarılı kurtarma

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, Kağızman-Ağrı karayolunda, Başkent köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 2 vatandaş için harekete geçildi.

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Zorlu hava ve yol koşullarına rağmen ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalanlara ulaşıldı.

Vatandaşlar bulundukları yerden güvenli şekilde tahliye edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

