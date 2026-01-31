Ağrı’da Tipide Mahsur Kalan 2 Kişi Ekiplerce Kurtarıldı

Ağrı'da tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı karayolunda mahsur kalan iki kişi, Ağrı Valiliği koordinesinde jandarma, Karayolları ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:43
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 00:43
Kağızman-Ağrı karayolunda başarılı kurtarma

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, Kağızman-Ağrı karayolunda, Başkent köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 2 vatandaş için harekete geçildi.

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Zorlu hava ve yol koşullarına rağmen ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalanlara ulaşıldı.

Vatandaşlar bulundukları yerden güvenli şekilde tahliye edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

