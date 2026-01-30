Elazığ'da Sokakta Rastgele Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Elazığ Sürsürü Mahallesi Elmalı Sokak'ta kimliği belirsiz kişinin rastgele ateş etmesi sonucu sokaktan geçen 1 kişi yaralandı; saldırgan kaçtı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:38
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:38
Olay Yeri: Sürsürü Mahallesi, Elmalı Sokak

Elazığ'da, merkez Sürsürü Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın çevreye rastgele ateş etmesi sonucu sokaktan geçen bir vatandaş yaralandı.

Olay anında sokaktan geçmekte olan kişinin mermi isabetiyle yaralandığı bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

