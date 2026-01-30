Elazığ'da Sokakta Rastgele Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Elazığ'da Sokakta Rastgele Ateş Açıldı: 1 Kişi Yaralandı
Olay Yeri: Sürsürü Mahallesi, Elmalı Sokak
Elazığ'da, merkez Sürsürü Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın çevreye rastgele ateş etmesi sonucu sokaktan geçen bir vatandaş yaralandı.
Olay anında sokaktan geçmekte olan kişinin mermi isabetiyle yaralandığı bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
