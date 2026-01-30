Fatih Ürek Kalp Krizi Sonrası Hayatını Kaybetti

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı; kalp krizi teşhisiyle yoğun bakımda tedavi görürken 59 yaşında vefat etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 21:13
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 22:42
15 Ekim 2025’te hastaneye kaldırılan sanatçı yoğun bakımda yaşamını yitirdi

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te evinde aniden fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre Ürek’e kalp krizi teşhisi konuldu ve sanatçı acilen yoğun bakıma alındı.

59 yaşındaki Fatih Ürek, bu akşam Sarıyer’de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçının sağlık durumu ve hastaneye kaldırılma sürecine ilişkin resmi açıklamalar ve ileriye dönük bilgilendirmeler yetkililer tarafından yapılacaktır.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

