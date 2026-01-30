Fatih Ürek Kalp Krizi Sonrası Hayatını Kaybetti
15 Ekim 2025’te hastaneye kaldırılan sanatçı yoğun bakımda yaşamını yitirdi
Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te evinde aniden fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre Ürek’e kalp krizi teşhisi konuldu ve sanatçı acilen yoğun bakıma alındı.
59 yaşındaki Fatih Ürek, bu akşam Sarıyer’de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Sanatçının sağlık durumu ve hastaneye kaldırılma sürecine ilişkin resmi açıklamalar ve ileriye dönük bilgilendirmeler yetkililer tarafından yapılacaktır.
