E5 Esenyurt’ta Seyir Halindeki Araç Alev Aldı — 34 FHK 698 Hasar Gördü

E5 Karayolu Esenyurt Saadetdere mevkiinde saat 22.30'da 34 FHK 698 plakalı araç seyir halindeyken alev aldı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:43
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 00:43
O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

E5 Karayolu Esenyurt mevkiinde seyir halinde bulunan bir otomobil aniden alev aldı. Olay, 22.30 sıralarında E5 Karayolu Esenyurt Saadetdere mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Avcılar’dan Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan 34 FHK 698 plakalı araçta bir anda yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yolun sağına çekti ancak yangın kısa sürede büyüyerek aracın büyük bölümünü sardı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanma olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle E5 Karayolu'nun Avcılar’dan Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

