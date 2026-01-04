DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.923.787,41 -0,96%

Akçakale Gümrük Kapısında 52 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Akçakale'de yakıt deposuna gizlenmiş 52 uzun namlulu silah ve 41 şarjör bulundu; sürücü A.B. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 22:08
Akçakale Gümrük Kapısında 52 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Akçakale Gümrük Kapısında 52 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmaya çalışan A.B.’nin kullandığı kamyonu incelerken şüpheli yoğunluk tespit etti.

Ekiplerin kamyonun yakıt deposunu açmasıyla birlikte 52 adet uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 41 adet şarjör ele geçirildi.

Soruşturma ve Gelişmeler

Sürücü A.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

AKÇAKALE GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, TÜRKİYE’YE GEÇİŞ...

AKÇAKALE GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, TÜRKİYE’YE GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞAN KAMYONUN YAKIT DEPOSUNDA 52 UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Sokakta Silahla Kendini Vuran E.S. Hayatını Kaybetti
2
Yenice'de Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
3
Menteşe’de Kurt Saldırısı: 3 Koyun Telef Oldu
4
Bozcaada'da 'QENDIL' Tankeri Karaya Oturdu: Personel Sağ, Deniz Kirliliği Yok
5
Diyarbakır'da 11 günlük izinli eş karısını boğarak öldürdü: Rojda Yakışıklı yaşamını yitirdi
6
Yusuf Güney gözaltına alındı: Sağlık kontrolü yapıldı
7
Eskişehir'de düşen kadının öldüğü zannedildi: 112 ve sağlık ekipleri müdahale etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları