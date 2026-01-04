Akçakale Gümrük Kapısında 52 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi
Operasyon Detayları
Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmaya çalışan A.B.’nin kullandığı kamyonu incelerken şüpheli yoğunluk tespit etti.
Ekiplerin kamyonun yakıt deposunu açmasıyla birlikte 52 adet uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 41 adet şarjör ele geçirildi.
Soruşturma ve Gelişmeler
Sürücü A.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
AKÇAKALE GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, TÜRKİYE’YE GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞAN KAMYONUN YAKIT DEPOSUNDA 52 UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.