Osmaniye Düziçi'de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Yarbaşı mevkiinde meydana gelen kazada araçta maddi hasar oluştu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Yarbaşı mevkiindeki hemzemin geçitte bir yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı bir trafik kazası yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Saim F. idaresindeki 80 AAG 796 plakalı otomobil, hemzemin geçitten geçmek istediği sırada seyir halindeki yük treniyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazada ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hemzemin geçitte güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

