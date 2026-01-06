Kudüs'te Ultra-Ortodoks Protestosuna Otobüs Daldı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Yayın Tarihi: 06.01.2026 22:54
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 22:54
İsrail’deki zorunlu askerlik uygulamasına karşı düzenlenen protesto sırasında Jeremiah Caddesi'nde bir otobüs kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Protestoların seyri

İsrail’de Ultra-Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlik uygulamasına karşı süren protestoları devam ediyor. İşgal altındaki Kudüs’te toplanan göstericiler birçok noktada ateş yakarak yolları trafiğe kapattı; bazı göstericilerin gazetecilere saldırdığı bildirildi.

Saldırı ve gözaltı

Tansiyonun yükseldiği sırada Jeremiah Caddesi'ndeki göstericilerin arasına bir kişi otobüs ile daldı. Olay sonrası polis, otobüs sürücüsünü gözaltına aldı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, göstericilerden birinin otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklendiği görüldü.

İsrail’deki zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin...

İsrail’deki zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına otobüsün dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

