Antalya’da Polisten Kaçan Sürücü Refüje Çarparak Yakalandı

Antalya Muratpaşa’da polis kovalamacasında 07 BPV 880 plakalı araç, 4 araca çarptıktan sonra refüje çarparak kaza yaptı; sürücü yaralandı, hastaneye götürüldü.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 01:17
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 01:17
Antalya’da Polisten Kaçan Sürücü Refüje Çarparak Yakalandı

Antalya’da Polisten Kaçan Sürücü Refüje Çarparak Yakalandı

Kovalamaca sonucu kaza: Sürücü yaralandı, araç çekildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü uzun süren bir kovalamacanın ardından kaza yaparak yakalandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Tonguç Caddesi üzerinde başladı. Edinilen bilgiye göre, 07 BPV 880 plakalı otomobilin ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak ara sokaklara girip kaçtı.

Kovalamaca yaklaşık yarım saat sürdü. Kontrolsüz şekilde ilerleyen sürücü, bu süre zarfında 4 araca çarparak maddi hasara yol açtı. Sürücü, Evliya Çelebi Caddesi üzerinde geldiği sırada refüje çarptı ve kaza sonucu yaralandı.

Olayı gören polis ekipleri bölgeye sağlık ekipleri çağırdı. Sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı; polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve olay yerinde otomobilde arama yaptı. İncelemenin ardından araç, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi ve soruşturması sürüyor.

ANTALYA’DA POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, YARIM SAAT SÜREN KOVALAMACA SIRASINDA 4...

ANTALYA’DA POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, YARIM SAAT SÜREN KOVALAMACA SIRASINDA 4 ARACA ÇARPTIKTAN SONRA YARALI OLARAK YAKALANDI.

ANTALYA’DA POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, YARIM SAAT SÜREN KOVALAMACA SIRASINDA 4...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya’da Polisten Kaçan Sürücü Refüje Çarparak Yakalandı
2
Aksaray'da 5 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
3
Osmaniye Düziçi'de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı
4
Kudüs'te Ultra-Ortodoks Protestosuna Otobüs Daldı: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Bahçesaray’da 31 yaşındaki hamile hasta helikopterle Van’a sevk edildi
6
Balıkesir Gömeç'te Trafik Kazası: Keremköy Rampasında 4 Yaralı
7
Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 15 Şüpheli Gözaltında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları