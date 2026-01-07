Antalya’da Polisten Kaçan Sürücü Refüje Çarparak Yakalandı
Kovalamaca sonucu kaza: Sürücü yaralandı, araç çekildi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü uzun süren bir kovalamacanın ardından kaza yaparak yakalandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Tonguç Caddesi üzerinde başladı. Edinilen bilgiye göre, 07 BPV 880 plakalı otomobilin ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak ara sokaklara girip kaçtı.
Kovalamaca yaklaşık yarım saat sürdü. Kontrolsüz şekilde ilerleyen sürücü, bu süre zarfında 4 araca çarparak maddi hasara yol açtı. Sürücü, Evliya Çelebi Caddesi üzerinde geldiği sırada refüje çarptı ve kaza sonucu yaralandı.
Olayı gören polis ekipleri bölgeye sağlık ekipleri çağırdı. Sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı; polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve olay yerinde otomobilde arama yaptı. İncelemenin ardından araç, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi ve soruşturması sürüyor.
ANTALYA’DA POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, YARIM SAAT SÜREN KOVALAMACA SIRASINDA 4 ARACA ÇARPTIKTAN SONRA YARALI OLARAK YAKALANDI.