Bahçesaray’da 31 yaşındaki hamile hasta helikopterle Van’a sevk edildi

Yolun kapanması nedeniyle karayoluyla ulaşılamayan 31 yaşındaki hamile hasta, UMKE ve Emniyet Müdürlüğü Skorsky helikopteriyle SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 22:17
Bahçesaray ilçesinde karayolunun kapalı olması nedeniyle ulaşım sağlanamayan 31 yaşındaki hamile hasta, hava ambulansıyla sevk edildi.

Olayın gelişimi

Yolun kapalı olması nedeniyle karayoluyla ulaşılamayan hasta için UMKE ekipleri devreye girdi. Koordinasyon sonucunda, Emniyet Müdürlüğü çatısı altındaki Skorsky helikopter ile hava ambulans desteği sağlandı.

Nakil ve tedavi

UMKE ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen nakille hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

