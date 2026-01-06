Bahçesaray’da 31 yaşındaki hamile hasta helikopterle Van’a sevk edildi

Bahçesaray ilçesinde karayolunun kapalı olması nedeniyle ulaşım sağlanamayan 31 yaşındaki hamile hasta, hava ambulansıyla sevk edildi.

Olayın gelişimi

Yolun kapalı olması nedeniyle karayoluyla ulaşılamayan hasta için UMKE ekipleri devreye girdi. Koordinasyon sonucunda, Emniyet Müdürlüğü çatısı altındaki Skorsky helikopter ile hava ambulans desteği sağlandı.

Nakil ve tedavi

UMKE ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen nakille hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

