Aksaray'da 5 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

Aksaray'da Büyük Bölcek Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa 68 EZ 224 plakalı otomobil çarptı; çocuk hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 23:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 00:07
Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuka, eski sanayi istikametinden gelen 68 EZ 224 plakalı otomobil çarptı.

Olay Anı ve Müdahale

Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından çocuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Sürücü ve Çocuğun Durumu

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

