Bursa Yıldırım'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Madde ve Silah Ele Geçirildi

Yıldırım'da jandarma 6 Ocak 2026'de düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirdi; 1 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 22:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 22:17
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 6 Ocak 2026 tarihinde düzenlediği operasyonda bir ikamette arama yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuruna rastlandı.

Ele geçirilenler

Aramalarda 1 kilo sentetik kannabinoid maddesi emdirilmiş A.M. maddesi, 18 gram metamfetamin, 30 gram Salvia Divinorum ve 32 gram likit A.M. maddesi ele geçirildi.

Bunun yanı sıra 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 37 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 8 bin 300 TL nakit para ile 1 cep telefonu bulundu.

Şüpheli ve soruşturma

Operasyonda gözaltına alınan A.K.A. (50) hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Jandarma'dan açıklama

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

