DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.971,32 0,02%
BITCOIN
3.782.017,6 -0,13%

Aksaray'da 4 Araçlı Zincirleme Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Aksaray Küçük Bölcek Mahallesi'nde üç otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü yaralandı; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 23:17
Aksaray'da 4 Araçlı Zincirleme Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Aksaray'da 4 Araçlı Zincirleme Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Olay Detayları

Aksaray'da Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi üzerinde meydana gelen zincirleme kazada, üç otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazada yer alan araç ve sürücü bilgileri şöyle: Fatma Ş. (47) idaresindeki 68 AVM 030 plakalı otomobil, Muhammet T. (25) yönetimindeki 68 ABR 584 plakalı otomobil, Melike A. (22) yönetimindeki 68 ABL 589 plakalı otomobil ve Mesut A. (28) idaresindeki 68 AFN 912 plakalı motosiklet.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hasta ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

AKSARAY'DA ÜÇ OTOMOBİL VE BİR MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

AKSARAY'DA ÜÇ OTOMOBİL VE BİR MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

AKSARAY'DA ÜÇ OTOMOBİL VE BİR MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yağmurda Aynı Cadde Üzerinde 4 Kaza: Sürücüler Diğerlerini Uyardı
2
Hatay'da Kuzuculu Geçilmez Kanyonu'nda Heyelan: Ekipler Bölgeye Sevk Edildi
3
Aydın Efeler'de Kaçak Define Kazısı: 1 Ölü, 1 Tutuklama
4
Abant Yolunda Kafa Kafaya Kaza: Ağır Yaralı Genç Hastanede Hayatını Kaybetti
5
Eskişehir'de Liseliler Arasında Kanlı Kavga: 15 Yaşındaki Öğrenci Bıçaklandı
6
Cizre'de Öğretmen Tutuklandı: 19 Öğrencinin İfadesiyle Taciz İddiası
7
Büyükçekmece'de Geceki Kaza Sabah Fark Edildi: 2 Ölü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025