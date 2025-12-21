Aksaray'da 4 Araçlı Zincirleme Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Olay Detayları

Aksaray'da Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi üzerinde meydana gelen zincirleme kazada, üç otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazada yer alan araç ve sürücü bilgileri şöyle: Fatma Ş. (47) idaresindeki 68 AVM 030 plakalı otomobil, Muhammet T. (25) yönetimindeki 68 ABR 584 plakalı otomobil, Melike A. (22) yönetimindeki 68 ABL 589 plakalı otomobil ve Mesut A. (28) idaresindeki 68 AFN 912 plakalı motosiklet.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hasta ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

