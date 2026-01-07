Ankara Yenimahalle'de Yediemin Otoparkında Alkol Yüklü 6 Tırlık Yangın Kontrol Altında

Yenimahalle'deki yediemin otoparkında alkol yüklü 6 tırda yangın çıktı; itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma ve soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:13
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:13
Olayın Detayları

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait yediemin otoparkında park halindeki alkol yüklü araçlarda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, otoparkta bulunan 6 tır henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda tırlarda hasar meydana gelirken, yaralanma veya can kaybı olmadığı bildirildi. Söndürme sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Resmi Açıklama

Ankara Valiliği tarafından yangına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'7 Ocak 2026 günü saat 14.20 sıralarında Yenimahalle ilçemizde bulunan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne ait açık otoparkta bir araçtan başlayan yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında bir kısım araç ve malzeme hasarı dışında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bulunmamaktadır. Yangının çıkış sebebi ve varsa sorumlularıyla ilgili teknik ve yasal araştırma/incelemeler sürdürülmektedir'

Yangının çıkış nedeni ve olası sorumlularla ilgili kapsamlı teknik ve yasal inceleme sürüyor.

