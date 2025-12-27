DOLAR
Aksaray'da bims yüklü tır ile market servis aracı çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray Tacin 101. Caddede bims yüklü tır ile market servis aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, durumları iyi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 00:33
Kaza Tacin 101. Caddede meydana geldi

Kaza, Tacin Mahallesi Tacin 101. Caddede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir markete ait Sedat A. (22) yönetimindeki 06 GE 7930 plakalı servis aracı ile Cengiz H.K. (50) idaresindeki 50 AEV 562 plakalı bims yüklü tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis sürücüsü Sedat A. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehtap A. (51) yaralandı. Kazada her iki araçta maddi hasar oluşurken, tırdaki bimsler yola savruldu ve ulaşımda aksama yaşandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

