Kayseri'de Adres Sorma Tartışması: 14 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Kayseri'de Adres Sorma Tartışması: 14 Yaşındaki Çocuk Bacağından Bıçaklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde adres sorma nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüşerek bir çocuğun bacağından bıçaklanmasıyla sonuçlandı. Olayla ilgili iki şüpheli yakalandı, soruşturma devam ediyor.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 3 şahıs, H.K. (14)'ya adres sorduktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. bacağından bıçaklandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi yapıp H.K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yerinden kaçan 3 şahıstan 2'si polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 1 şahsı yakalamak için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

