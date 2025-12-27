DOLAR
Elazığ’da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması

Elazığ’da polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde kontrol noktaları kurup iş yerlerini denetledi; yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 00:40
Elazığ’da polis ekipleri kentin farklı noktalarında geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamanın kapsamı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer birimler görev aldı. Uygulama, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirildi.

Kentin farklı noktalarına kurulan kontrol noktaları ile iş yerleri denetlendi. Eş zamanlı sürdürülen çalışmalarda yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

