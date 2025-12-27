Elazığ’da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması

Elazığ’da polis ekipleri kentin farklı noktalarında geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamanın kapsamı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer birimler görev aldı. Uygulama, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirildi.

Kentin farklı noktalarına kurulan kontrol noktaları ile iş yerleri denetlendi. Eş zamanlı sürdürülen çalışmalarda yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.

ELAZIĞ'DA POLİS EKİPLERİNDEN GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ UYGULAMASI