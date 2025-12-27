İnegöl'de Takla Atan Otomobil Direğe Çarptı: 3 Yaralı

Güvenlik kamerası kazayı saniye saniye kaydetti

BURSA (İHA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl–Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl merkez yönüne seyir halinde olan, ehliyeti kısa süre önce aldığı öğrenilen Mustafa Can S. (18) yönetimindeki 16 AZ 385 plakalı otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki refüjde takla atarak bulunan aydınlatma direğine çarptı ve yan yattı. Olay yerini gören bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın kontrolden çıkarıp savrulduğu ve direğe çarptığı anlar net şekilde görülüyor.

Kazada sürücü Mustafa Can S. ile otomobilde bulunan G.S. (17) ve İ.T.G. (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; güvenlik kamerası görüntüleri de inceleme dosyasına eklendi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ