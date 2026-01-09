Aksaray'da buzlu yolda motosiklet kazası: Kurye yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar

Kaza, Çiftlik Mahallesi E-90 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir kavşağı istikametine seyreden İ.Ç. (25) yönetimindeki 68 AFY 032 plakalı motosiklet, buzlu yolda kayarak devrildi.

Devrilme sonucu sürücünün yola savrulduğunu gören diğer sürücüler araçlarını durdurarak, yaralıyı yoldan alıp kaldırıma yatırdı ve durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve sağlık durumu

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

