DOLAR
42,91 -0,18%
EURO
50,58 0,57%
ALTIN
6.239,58 -1,13%
BITCOIN
3.758.911,86 0,32%

Kayseri'de Yılbaşı Öncesi Sıkı Denetim: 1.016 Şahıs ve 152 Araç Sorgulandı

Kayseri Emniyeti yılbaşı öncesi 183 personel ve 29 ekiple yapılan TEM uygulamasında 1.016 şahıs ve 152 araç sorguladı; 4 kimliksiz yakalandı, 52.617 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 23:43
Kayseri'de Yılbaşı Öncesi Sıkı Denetim: 1.016 Şahıs ve 152 Araç Sorgulandı

Kayseri'de Yılbaşı Öncesi Sıkı Denetim: TEM Uygulamasıyla Geniş Kapsamlı Kontroller

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşına günler kala olası güvenlik tehditlerine karşı denetimleri artırdı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulama, suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla eş zamanlı şekilde yapıldı.

Uygulama Detayları

Operasyona 183 personel ve 29 ekip katıldı. Yapılan denetimlerde 1.016 şüpheli şahıs ve 152 şüpheli araç sorgulandı. Çalışmalar sırasında 4 kimliksiz şahıs yakalandı ve haklarında gerekli işlemler başlatıldı.

Ayrıca uygulamada, 8 araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 52.617 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Emniyetten Açıklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için sürdürdüğümüz mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YILBAŞINA GÜNLER KALA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI. TERÖR...

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YILBAŞINA GÜNLER KALA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI. TERÖR ÖRGÜTLERİNİN EYLEMLERİNE KARŞI 183 PERSONELLE EŞ ZAMANLI YAPILAN DENETİMLERDE BİN 16 ŞAHIS VE 152 ARAÇ SORGULANDI.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YILBAŞINA GÜNLER KALA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI. TERÖR...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde 4 katlı iş yerinde yangın
2
İnegöl'de yağış nedeniyle takla atan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
3
Uşak'ta Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı, Çok Sayıda Çek ve Senet Ele Geçirildi
4
Erzurum'da Yılbaşı Öncesi Asayiş Denetimi: 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı
6
Eskişehir'de 51 Yaşındaki Türkçe Öğretmeni Tuncay Arslan 3 Gündür Kayıp
7
Kayseri’de 2025 Cinayetleri Aydınlatıldı: 7 Faili Meçhul Çözüldü, 54 Tutuklama

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler