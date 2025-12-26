Kayseri'de Yılbaşı Öncesi Sıkı Denetim: 1.016 Şahıs ve 152 Araç Sorgulandı

Kayseri'de Yılbaşı Öncesi Sıkı Denetim: TEM Uygulamasıyla Geniş Kapsamlı Kontroller

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşına günler kala olası güvenlik tehditlerine karşı denetimleri artırdı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulama, suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla eş zamanlı şekilde yapıldı.

Uygulama Detayları

Operasyona 183 personel ve 29 ekip katıldı. Yapılan denetimlerde 1.016 şüpheli şahıs ve 152 şüpheli araç sorgulandı. Çalışmalar sırasında 4 kimliksiz şahıs yakalandı ve haklarında gerekli işlemler başlatıldı.

Ayrıca uygulamada, 8 araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 52.617 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Emniyetten Açıklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için sürdürdüğümüz mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

