Aksaray'da Ehliyeti Alınınca Araç Başında İçmeye Devam Etti

Aksaray'da tekel bayiden çıkıp direksiyona geçen Tunay D. (27), sivil polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta alkol şişeleri bulunması üzerine trafik ekipleri sevk edildi.

Olayın Detayları

Sürücüye yapılan alkol ölçümünde 1.25 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik ekipleri tarafından sürücüye 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu. Olayda araç plakası 42 AAD 014 olarak kaydedildi.

Sürücünün Açıklamaları

Polis işlemleri sırasında Tunay D.'nin ifadeleri ve davranışları dikkat çekti. Sürücü, polislerin yüzüne karşı "Vallahi 10 numara içtim" diyerek alkole övgüde bulundu ve "Ben her zaman içerim, bundan sonra daha iyi içeceğim" ifadelerini kullandı.

Ceza makbuzunu alıp tutarı sorması üzerine polis memurlarının bildirmesiyle "Allah razı olsun, hiç önemli değil. Devletimizin canı sağ olsun, helali hoş olsun" dedi. Ehliyeti el konulduktan sonra hakkında adli işlem başlatılana dek araç başında alkol içmeye devam etti ve basın mensuplarına şu sözlerle konuştu: "Şimdi ben yakalandım bitti, içiyorum. Boş ver, olan oldu. Şuradan alkol aldım çıktım polis çevirdi. Canları sağ olsun boş ver. Ben daha önce de içtim. Bir cila yapalım dedik olmadı".

Basın mensuplarına verdiği diğer ifadelerde sürücü, "Ben her zaman içerim. Ne olursa olsun önemli değil. Ama ilk defa ehliyetimi aldırdım. Devletimizin canı sağ olsun. 'Alkol içmeyeceğim' diye yalan söyleyemem, içeceğim. Ankara'yı gezdim, 8 sene Ankara'da kaldım. 5 sene İstanbul'da kaldım ve alkollü yakalanmadım, burada yakalandım. Bir daha bu tekel bayiine gelir miyim?" dedi.

İşlemler ve Sonrası

Olay sonrası sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldı. Asayiş ekiplerinin talebi ile sürücü, sağlık kontrolü ve ifadesi alınmak üzere polis tarafından alındı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde tamamlanan kontrollerin ardından, yasal sınırın yaklaşık iki katı alkollü olduğu gerekçesiyle sürücü polis merkezine götürüldü. Araç ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

