Aksaray'da Elektrikli Sobadan Akıma Kapılan Üniversite Öğrenci Öldü

Aksaray Eskil'de 20 yaşındaki Yusuf Cankurtaran, ısıtmasız banyoda yaktığı elektrikli sobaya dokununca akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:26
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:26
İkizce Yaylası'nda ısıtmasız banyoda soba yakınca can verdi

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı İkizce Yaylası'nda meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Yusuf Cankurtaran, ailesiyle birlikte yaşadığı evin ısıtması olmayan banyosuna elektrikli soba yakıp girdi.

Banyo yaparken sobayı kapatmak isteyen genç, sobaya dokunduğu anda elektrik akımına kapılarak olduğu yere yığıldı. Yakınları tarafından fark edilen olay hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde genç öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

