Aksaray'da Gece Yarısı Alkol Denetimleri: Trafikte Sıkı Kontrol

Aksaray'da gece yarısı alkol denetimleri sürüyor

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla gece yarısı kent genelinde alkol kontrolü gerçekleştiriyor. Şehrin farklı noktalarında kurulan kontrol noktalarında sürücüler durdurularak alkolmetre ile ölçüm yapılıyor.

Denetimin amacı ve kapsamı

Uygulamanın temel hedefi, trafik güvenliğinin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin korunması ile meydana gelebilecek kazaların engellenmesidir. Ekipler, şehir genelinde rastgele durdurmalar yaparak sürücülerin alkol durumunu tespit ediyor ve gerekli idari işlemleri uyguluyor.

Hava koşulları ve sürücü uyarıları

Aksaray'da hava sıcaklığının eksi 8’lere kadar düştüğü belirtilirken, sürücüler ayrıca gizli buzlanma ve aşırı hız konusunda da uyarılıyor. Trafik ekipleri, denetimler sırasında hem alkol hem de yol ve hava koşullarına ilişkin tedbirlerin önemine dikkat çekiyor.

