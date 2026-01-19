Aksaray'da Gece Yarısı Alkol Denetimleri: Trafikte Sıkı Kontrol

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, gece yarısı şehir genelinde alkol kontrolü yaparak sürücüleri ölçüm ve hava koşullarına karşı uyarıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 23:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 23:55
Aksaray'da Gece Yarısı Alkol Denetimleri: Trafikte Sıkı Kontrol

Aksaray'da gece yarısı alkol denetimleri sürüyor

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla gece yarısı kent genelinde alkol kontrolü gerçekleştiriyor. Şehrin farklı noktalarında kurulan kontrol noktalarında sürücüler durdurularak alkolmetre ile ölçüm yapılıyor.

Denetimin amacı ve kapsamı

Uygulamanın temel hedefi, trafik güvenliğinin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin korunması ile meydana gelebilecek kazaların engellenmesidir. Ekipler, şehir genelinde rastgele durdurmalar yaparak sürücülerin alkol durumunu tespit ediyor ve gerekli idari işlemleri uyguluyor.

Hava koşulları ve sürücü uyarıları

Aksaray'da hava sıcaklığının eksi 8’lere kadar düştüğü belirtilirken, sürücüler ayrıca gizli buzlanma ve aşırı hız konusunda da uyarılıyor. Trafik ekipleri, denetimler sırasında hem alkol hem de yol ve hava koşullarına ilişkin tedbirlerin önemine dikkat çekiyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA GECE GÜNDÜZ ÇEŞİTLİ FAALİYETLER YÜRÜTEN TRAFİK EKİPLERİ...

TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA GECE GÜNDÜZ ÇEŞİTLİ FAALİYETLER YÜRÜTEN TRAFİK EKİPLERİ, GECE YARISI ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDA SÜRÜCÜLERE YÖNELİK ALKOL KONTROLÜ YAPIYOR.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA GECE GÜNDÜZ ÇEŞİTLİ FAALİYETLER YÜRÜTEN TRAFİK EKİPLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Dehşet: 12 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı Market Kamerasında
2
Antalya Serik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Elazığ’da Feci Trafik Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti
4
Kayseri'de Tamirden Çıkan Otomobil Alev Aldı
5
Aksaray'da Gece Yarısı Alkol Denetimleri: Trafikte Sıkı Kontrol
6
Bingöl'de UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı
7
Edirne'de Cezaevinden Kaçan Mahkum Yeniimaret'te Panik Yarattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları