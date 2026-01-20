Bakan Tunç’tan Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç İçin Başsağlığı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatı nedeniyle ailesine ve yargı camiasına başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 01:17
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 01:17
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayatını kaybeden Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç için başsağlığı diledi.

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç’un vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun

