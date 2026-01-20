Bakan Tunç’tan Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç İçin Başsağlığı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayatını kaybeden Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç için başsağlığı diledi.

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç’un vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun

