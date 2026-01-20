Kayseri'de 83 masaj salonu denetlendi: 19 izinsiz yabancı uyruklu yakalandı

Yayın Tarihi: 20.01.2026 01:01
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 01:01
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2025 yılı içinde kentte faaliyet gösteren 83 masaj salonunda kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetim sonuçları

Yapılan incelemelerde 41 salonun ruhsatlı, 42'sinin ise ruhsatsız olduğu tespit edildi. Olumsuzluk saptanan 51 iş yeri hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

İzinsiz çalışan yabancı uyruklular ve sağlık kontrolleri

Çalışma izni olmadığı halde faaliyet gösteren 19 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İşlemler sırasında HIV başta olmak üzere gerekli sağlık taramaları yapılarak, muhataplar bilgilendirildi.

Emniyetin açıklaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

