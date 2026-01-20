Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Toprakkale’de 3. kattan asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki Hürü Toklu yaşamını yitirdi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 01:11
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 01:31
Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Toprakkale — Karataş Mahallesi

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde meydana gelen asansör kazasında, 3’üncü kattan asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki Hürü Toklu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’ndeki Karaboyun Apartmanı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, evli ve 5 çocuk annesi Hürü Toklu, komşu ziyaretinden dönüşte apartmandaki asansörü kullanmak istedi. Olay anında asansörün 4’üncü katta asılı kaldığı ve kapının açılmasıyla Toklu’nun dengesini kaybederek 3’üncü kattan asansör boşluğuna düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, boşluktaki kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hürü Toklu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haber, aile ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

OSMANİYE’DE KOMŞU ZİYARETİ DÖNÜŞÜ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

OSMANİYE’DE KOMŞU ZİYARETİ DÖNÜŞÜ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

OSMANİYE’DE KOMŞU ZİYARETİ DÖNÜŞÜ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Silivri'de Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Beşiktaş'ta alkollü sürücü dehşeti: 2 yaralı
3
Elazığ’da Buzlanan Yolda Kaza: Hafif Ticari Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı
4
Burdur'da Evde Piton, Boa, Tarantula ve Pitbull Ele Geçirildi
5
Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
6
Aksaray'da Gece Yarısı Alkol Denetimleri: Trafikte Sıkı Kontrol
7
Burdur'da 17 Yaşındaki Gençlerin Kavgası Kanlı Bitti: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları