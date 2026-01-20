Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Toprakkale — Karataş Mahallesi

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde meydana gelen asansör kazasında, 3’üncü kattan asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki Hürü Toklu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’ndeki Karaboyun Apartmanı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, evli ve 5 çocuk annesi Hürü Toklu, komşu ziyaretinden dönüşte apartmandaki asansörü kullanmak istedi. Olay anında asansörün 4’üncü katta asılı kaldığı ve kapının açılmasıyla Toklu’nun dengesini kaybederek 3’üncü kattan asansör boşluğuna düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, boşluktaki kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hürü Toklu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haber, aile ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

OSMANİYE’DE KOMŞU ZİYARETİ DÖNÜŞÜ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ