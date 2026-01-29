Aksaray'da Jandarma Operasyonu: 789 gram bonzai ele geçirildi, 1 tutuklama

Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Operasyon detayları ve ele geçirilenler

Aksaray merkezde gerçekleştirilen operasyonda, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada kimliği Z.Ö. (41) olarak tespit edilen zanlının ikameti teknik ve fiziksel takip sonucunda belirlendi. Yaklaşık 4 gün süren takip sonrası operasyon kararı alındı.

Operasyon sırasında Z.Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 789 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 130 ml. aseton sıvısı, 1 adet uyuşturucu madde yapımında kullanılan elek ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltındaki şahsın jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

