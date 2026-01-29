Aksaray'da Jandarma Operasyonu: 789 gram bonzai ele geçirildi, 1 tutuklama

Aksaray'ta jandarma operasyonunda 789 gram bonzai, ruhsatsız tabanca ve çeşitli materyaller ele geçirildi; şüpheli Z.Ö. (41) tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:08
Aksaray'da Jandarma Operasyonu: 789 gram bonzai ele geçirildi, 1 tutuklama

Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Operasyon detayları ve ele geçirilenler

Aksaray merkezde gerçekleştirilen operasyonda, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada kimliği Z.Ö. (41) olarak tespit edilen zanlının ikameti teknik ve fiziksel takip sonucunda belirlendi. Yaklaşık 4 gün süren takip sonrası operasyon kararı alındı.

Operasyon sırasında Z.Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 789 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 130 ml. aseton sıvısı, 1 adet uyuşturucu madde yapımında kullanılan elek ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltındaki şahsın jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY’DA UYUŞTURUCU İMAL VE TİCARETİ YAPAN ŞÜPHELİYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 789...

AKSARAY’DA UYUŞTURUCU İMAL VE TİCARETİ YAPAN ŞÜPHELİYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 789 GRAM BONZAİ, RUHSATSIZ TABANCA VE ÇEŞİTLİ MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ. ŞÜPHELİ İSE ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Halk Otobüsünde Kalp Krizi: Şoför Muzaffer Sever Hayat Kurtardı
2
Uşak'ta Alzheimer Hastası Nurten Bilir 18 Gündür Kayıp
3
Gaziantep’te 55 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı
4
Ali Yerlikaya, Berhem Salih ile Görüştü: Türkiye'nin Göç Yönetimi ve İş Birliği
5
Hasdal Yolu'nda Cezaevi Aracı Devrildi — Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
6
Aksaray'da NSM'den Narkotik Operasyonu: 8 Tutuklama
7
Ağrı Doğubayazıt Meteoroloji ASM'de Doktora Yumruklu Saldırı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları