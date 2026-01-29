Sakarya'da Kayıp Murat Arslan'ın Cansız Bedeni Taşkısığı'nda Bulundu

Ferizli'de 27 Ocak'tan bu yana kayıp olan 40 yaşındaki Murat Arslan, Adapazarı Taşkısığı mevkiinde ölü bulundu; ceset otopsi için hastaneye gönderildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:01
Ferizli'de 27 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Murat Arslan (40), Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiinde ölü olarak bulundu.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Ferizli ilçesinde yaşayan Murat Arslan (40), 27 Ocak Salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yaklaşık iki gündür süren arama çalışmaları sonucunda bugün saat 13.35 sıralarında Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarını alan ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini ve cesedin kayıp olan Murat Arslan'a ait olduğunu belirledi.

Arslan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

