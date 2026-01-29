Avcılar Başkan Yardımcısı Erhan Daka’dan ‘5 dekont’ savunması

Erhan Daka, rüşvet iddialarını reddederek "Adımın dahi geçmediği, 5 adet dekontun benimle ne alakası olabilir?" dedi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:16
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:16
Avcılar Başkan Yardımcısı Erhan Daka'dan '5 dekont' savunması

Avcılar Başkan Yardımcısı Erhan Daka’dan ‘5 dekont’ savunması

Duruşma 3. gününde: İddianame, 200 sanık ve çok sayıda tutuklu isim içeriyor

Belediye başkanlarına rüşvet verilip ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasıyla hazırlanan iddianame kapsamında, liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik dava Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde devam ediyor. Dosyada toplam 200 sanık yer alıyor ve aralarında tutuklu belediye başkanlarının bulunduğu isimler yargılanıyor.

Duruşmanın üçüncü gününde savunma yapan ve görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Erhan Daka, hakkındaki rüşvet suçlamalarını net biçimde reddetti.

"Adımın dahi geçmediği, 5 adet dekontun benimle ne alakası olabilir?"

Daka savunmasında, "Benim rüşvete aracılık etmem mümkün değildir. Seçim henüz yapılmamış sonucu da belli değilken 5 milyon bin lira rüşvet olarak verilmesi anlamsızdır. Ben ihalelerle ilgili tek bir bilgiye sahip değildim. Dosyada rüşvete ilişkin ne bir delil, ne de bir beyan vardır. Aziz İhsan Aktaş ve Akın Kumanlı’nın beyanları dikkate alınsa bile ben kamu görevlisi değilim. Üzerime suçu atan kişiler 1 gün bile tutuklanmadı, şüpheli bile olmadı" dedi.

İddianamede yer alan iddialara göre, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gibi isimlere rüşvet verildiği ve ihalelerin organize edildiği öne sürülüyor. İddianamede, söz konusu rüşvetin tutarına ilişkin olarak 5 milyon 5 yüz bin lira talep edildiği iddiası da yer alıyor.

Erhan Daka, savunmasında göreve geliş sürecini de anlattı: "Utku Caner Çaykara’nın davetiyle seçimlerden sonra özel kalem müdürü olarak atandım. Daha sonraki seçimlerde de belediye başkan yardımcısı olarak atandım. Ailem ve yakın çevremle görüşerek, bu görevin sorumluluğuna girdim. CHP’de İstanbul’un 3. bölgesinde 13 ilçeden sorumluydum. Bayrak asımı gibi çeşitli işlerden sorumluydum. Araç temini benim sorumluluğumda değildir".

Duruşma, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü tutuklu sanık Adnan Acar’ın savunmasıyla devam ediyor. Salonda bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile çok sayıda partili ve milletvekili hazır bulundu.

