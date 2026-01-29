İzmir Bayraklı'da Çatı Katı Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

İzmir Bayraklı'da çatı katı yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölü veya yaralanma olmazken dairede maddi hasar oluştu.

Olayın gerçekleştiği yer ve zaman

Yangın, saat 15.00 sıralarında Emek Mahallesi 7293 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Müdahale ve soruşturma

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Söz konusu yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AD-

İzmir'de 3 katlı binanın çatı katında yangın