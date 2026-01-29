Samsun Atakum'da Gasp Edilen Telefonla Dudak Dolgusu Yaptıran 2 Kadın Yakalandı

Olay ve soruşturma

Samsun’un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki Y.E.'nin iPhone marka cep telefonu, iddiaya göre E.Y. (26) ve R.Ş.A. (25) tarafından gasp edildi. Mağdurun bir eve götürülerek darp edildiği bildirildi.

Polis ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin gasp ettikleri telefonu yaklaşık 20 bin lira karşılığında sattıkları ve elde ettikleri parayla bir güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırdıkları belirlendi.

Gözaltı ve yargı süreci

Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan E.Y. ve R.Ş.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucu R.Ş.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli E.Y. hakkında ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.

