Aksaray'da kamyonet bisiklete çarptı: 63 yaşındaki sürücü yaralandı

Kaza Detayları

Kaza, Çiftlik Mahallesi Aksaray Nevşehir Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (58) idaresindeki 09 SK 688 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıktığı sırada bisiklet sürücüsü A.A. (63)'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Son Durum

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı A.A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak kamyonet sürücüsü S.K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kamyonet bisiklete çarptı: 1 yaralı