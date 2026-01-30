Niksar'da Kaza: 19 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Kaza Detayları ve İnceleme
Tokat’ın Niksar ilçesinde, Kireçköprü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Muhammed İkbal Özdemir (19) idaresindeki 60 AFN 581 plakalı motosiklet, M.D. yönetimindeki 60 RF 115 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle genç sürücü ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde inceleme yapan cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından, Özdemir’in cenazesi otopsi işlemleri için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma ve incelemeler yetkililerce başlatıldı.
