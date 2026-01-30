Aydın’da irtikap operasyonu: Seri numaralı paralarla 2 tutuklama

Efeler'de yapı denetimi görevlilerinin 100 bin TL talep ettiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda, seri numaralı banknotlarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:03
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:03
Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir yapı denetim firmasında görevli kişilerin, denetim yaptığı bir inşaat şirketinden 100 bin TL nakit talep ettiği yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine soruşturmayı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonda M.K. ve S.M.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerinde, seri numaraları önceden kayıt altına alınmış 500 adet 200 TL'lik banknot olmak üzere toplam 100 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 250'nci maddesi kapsamında irtikap suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.K. ve S.M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

