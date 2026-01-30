Aydın’da irtikap operasyonu: Seri numaralı paralarla 2 tutuklama

Aydın’da irtikap operasyonu: Seri numaralı paralarla 2 kişi tutuklandı

Efeler'de yapı denetim görevlilerine yönelik operasyon

Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir yapı denetim firmasında görevli kişilerin, denetim yaptığı bir inşaat şirketinden 100 bin TL nakit talep ettiği yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine soruşturmayı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonda M.K. ve S.M.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerinde, seri numaraları önceden kayıt altına alınmış 500 adet 200 TL'lik banknot olmak üzere toplam 100 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 250'nci maddesi kapsamında irtikap suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.K. ve S.M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

