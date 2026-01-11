Aksaray'da Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Yaralandı

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 00:24
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 01:03
Kaza Detayları

Aksaray’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza yeri: Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi.

Olayın seyri: Edinilen bilgiye göre, adliyeden Tiyatro kavşağı istikametine seyreden Yusuf K. (44)68 EN 994 plakalı otomobil, aynı istikamete seyreden Ahmet D. (22) yönetimindeki 68 AEL 774 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet kontrolden çıkarak devrilirken sürücü yola savruldu.

İlk müdahale: Kazayı gören kavşakta görevli polis memuru, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak kaza yerine ambulans çağırdı. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Hastane ve sağlık durumu: Yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

