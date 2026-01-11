Saimbeyli’de Karla Mücadele Aralıksız — Mahmut Dal Önderliğinde Tuzlama

Adana Saimbeyli'de belediye ekipleri, Belediye Başkanı Mahmut Dal yönetiminde cadde, sokak ve kamu önlerinde kar sonrası tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:13
Saimbeyli'de Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tuzlama ve Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

İlçe merkezi genelinde kamu kurumları, okul ve hastane önleri ile cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahada görev yapan ekipler, hava şartlarının düzelmesiyle oluşabilecek buzlanmalara karşı ana arterlerde iş makineleri eşliğinde tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye yetkilileri, önceliklerinin vatandaşların sağlığı, güvenliği ve huzuru olduğunu vurgularken, çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti. Vatandaşlardan ise bu süreçte daha dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Belediye Başkanı Mahmut Dal liderliğinde yürütülen saha çalışmaları, ilçede ulaşım güvenliğini sağlama ve kış koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirme hedefiyle sürdürülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

