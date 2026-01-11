Samsun'da 14 Yıl 11 Ay Hapisle Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Samsun'da 'dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan A.Ş., Atakum'da jandarma operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:04
Samsun'da 14 Yıl 11 Ay Hapisle Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Samsun'da 14 Yıl 11 Ay Hapisle Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Atakum'ta jandarma operasyonu

Samsun'da dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş.'nin Atakum ilçesinde olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan A.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

SAMSUN'DA DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN TOPLAM 14 YIL 11 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN A.Ş., JANDARMA...

SAMSUN'DA DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN TOPLAM 14 YIL 11 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN A.Ş., JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI.

SAMSUN'DA DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN TOPLAM 14 YIL 11 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN A.Ş., JANDARMA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Otoyolunda Tır Bariyerleri Biçti — Kapıkule Yolunda Kaza
2
Edirne'de Tır Bariyerleri Kağıt Gibi Ezdi: Kapıkule Yolunda Korkutan Kaza
3
Diyarbakır'da Otelde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi
4
Eskişehir'de kamyonet üç araçlık parkı tek başına işgal etti
5
Samsun'da cenaze dönüşü kaza: 4 kişi yaralandı — Araç kamerası kaydetti
6
Şarkikaraağaç'ta çatı yangını iki katlı evi küle çevirdi
7
Sivas-Kayseri Karayolu Fırtına Nedeniyle Araç Trafiğine Kapatıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları