Samsun'da 14 Yıl 11 Ay Hapisle Aranan Dolandırıcı Yakalandı
Atakum'ta jandarma operasyonu
Samsun'da dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş.'nin Atakum ilçesinde olduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan A.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
