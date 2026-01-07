Esenyurt'ta 400 kişilik konteyner yangını kontrol altına alındı

Esenyurt'te 3 kartlı 400 metrekare konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı; işçiler tahliye edildi, dumandan etkilenenlere müdahale edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:16
Esenyurt'ta 400 kişilik konteyner yangını kontrol altına alındı

Esenyurt'ta 400 kişilik konteyner yangını kontrol altına alındı

Orhan Gazi Mahallesi'ndeki şantiyede tahliye ve müdahale

Esenyurt’ta bulunan bir inşaat alanında, işçilerin kaldığı 3 kartlı 400 metrekare konteyner'de öğle arasında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek konteynırı tamamen sardı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İçeride bulunan işçiler hızla tahliye edildi; dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın kontrol altına alındı.

Yangının ilk anlarında yangın tüplerinin boş olması nedeniyle işçilerin müdahalesinin mümkün olmadığı bildirildi. 400 kişilik konteynerin yanma ve ekiplerin müdahale anı havadan görüntülendi.

İnşaat işçisi Eyüp yavuz şunları söyledi: "Kablodan başladı ve yayıldı. Yangın tüpleri boştu. Dolu olsaydı kurtarırdık. Yatan kişilerin hepsini uyandırıp dışarı çıkardık. 400 ile 600 arasında kalan kişi var. Her şey yandı. Öğle arasında molasındaydık. Camlar patladı"

Şantiyede çalışan Orhan Çoban ise, "Öğle molasındaydık. Saatimiz dolmuş işi gidiyorduk. Bir kapıdan duman çıkıyordu tüple müdahale etmeye çalıştım ama yangın tüpü boştu. Yetkililere haber verdim ama onlarda edemedi. Hep tedbirsizlikten dikkatsizlikten biz şuan bunu yaşıyoruz. Can kaybı yaralanma yok ama elbiselerimiz, kimliklerimiz hepsi içeride kaldı. Şuan mağduruz. Kimse çözemedi yangının nasıl çıktığını" dedi.

İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı

İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Yediemin Otoparkında 6 Tır Yandı: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Batman'da Jandarma Operasyonunda 23 Şahıs Tutuklandı
3
Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi
4
Arnavutköy'de Boş Binanın Çatısında Yangın — İtfaiye Müdahalesi
5
Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda hamam yangını: Çalışanlar tahliye edildi
6
Kazdağları'nda kayıp 3 kişi sağ salim bulundu
7
Arnavutköy’de Boş Binanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları