Esenyurt'ta 400 kişilik konteyner yangını kontrol altına alındı

Orhan Gazi Mahallesi'ndeki şantiyede tahliye ve müdahale

Esenyurt’ta bulunan bir inşaat alanında, işçilerin kaldığı 3 kartlı 400 metrekare konteyner'de öğle arasında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek konteynırı tamamen sardı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İçeride bulunan işçiler hızla tahliye edildi; dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın kontrol altına alındı.

Yangının ilk anlarında yangın tüplerinin boş olması nedeniyle işçilerin müdahalesinin mümkün olmadığı bildirildi. 400 kişilik konteynerin yanma ve ekiplerin müdahale anı havadan görüntülendi.

İnşaat işçisi Eyüp yavuz şunları söyledi: "Kablodan başladı ve yayıldı. Yangın tüpleri boştu. Dolu olsaydı kurtarırdık. Yatan kişilerin hepsini uyandırıp dışarı çıkardık. 400 ile 600 arasında kalan kişi var. Her şey yandı. Öğle arasında molasındaydık. Camlar patladı"

Şantiyede çalışan Orhan Çoban ise, "Öğle molasındaydık. Saatimiz dolmuş işi gidiyorduk. Bir kapıdan duman çıkıyordu tüple müdahale etmeye çalıştım ama yangın tüpü boştu. Yetkililere haber verdim ama onlarda edemedi. Hep tedbirsizlikten dikkatsizlikten biz şuan bunu yaşıyoruz. Can kaybı yaralanma yok ama elbiselerimiz, kimliklerimiz hepsi içeride kaldı. Şuan mağduruz. Kimse çözemedi yangının nasıl çıktığını" dedi.

